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Лобковский Иван Онуфриевич
Лобковский Иван Онуфриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лобковский Онуфрий Иванович
Мать
Лобковская (Кирста) Елена Федоровна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Лобковский Онуфрий Иванович
Мать:
Лобковская Елена Федоровна
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