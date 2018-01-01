село Келеберда, село Келеберда, Полтавська область (на 2018) — Familio

Келеберда

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2452Келеберда, мест. вл.при р. Днепре.283259524152537Церквей православных 5. Ярмарок 3. Лесная пристань. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Келебердянская волость
438. Келеберда, местечко бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 184, жителей 920, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 4 пр. ц., школа, 3 питейных д Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Келебердянская волость
1.0Келеберда местечкоКелебердянское252566797371416

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Келебердянская волость
местечко Келеберда

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18517Келебердаселоцентр сільської радир-н Кременчуцькийсільрада Келебердянська
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