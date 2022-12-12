Цветкова (Кирста) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.01.1882
Дата смертиОколо 1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1882
Бракосочетание
25.07.1899
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гозман Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Иваненко Павел Иоаннович
Рождение ребёнка
?.02.1909
Дочь: Утикас Лариса Павловна
Отец ребёнка: Иваненко Павел Иоаннович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иваненко Всеволод Павлович
Отец ребёнка: Иваненко Павел Иоаннович
Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветков неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
дворянка
Смерть
Около 1958
Симферополь, Симферополь, Республика Крым