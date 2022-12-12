Цветкова (Кирста) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветкова (Кирста) Татьяна Федоровна

Цветкова (Кирста) Татьяна Федоровна

avatar

Место рождения

Келеберда, Полтавська область

Дата рождения

12.01.1882

Дата смерти

Около 1958

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1882

Отец: Кирста Федор Васильевич

Мать: Кирста Екатерина Феодосьевна

Келеберда, Полтавська область
Бракосочетание
25.07.1899

Муж: Иваненко Павел Иоаннович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гозман Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Иваненко Павел Иоаннович

Рождение ребёнка
?.02.1909

Дочь: Утикас Лариса Павловна

Отец ребёнка: Иваненко Павел Иоаннович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иваненко Всеволод Павлович

Отец ребёнка: Иваненко Павел Иоаннович

Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков неизвестно

Дворянский титул
Неизвестно
дворянка
Смерть
Около 1958
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close