Иваненко Павел Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко Павел Иоаннович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1899

Жена: Цветкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гозман Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
?.02.1909

Дочь: Утикас Лариса Павловна

Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иваненко Всеволод Павлович

Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Федоровна

Кременчуг, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
священник
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