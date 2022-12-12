Иваненко Павел Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1899
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гозман Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
?.02.1909
Дочь: Утикас Лариса Павловна
Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иваненко Всеволод Павлович
Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Федоровна
Кременчуг, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
священник