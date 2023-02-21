Гозман (Иваненко) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
17.10.1926
Дочь: Примакова Татьяна Всеволодна
Отец ребёнка: Стерлингов Всеволод
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гозман Борис
Отец ребёнка: Гозман Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Сын: Гозман Александр
Отец ребёнка: Гозман Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гозман Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стерлингов Всеволод
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1981