Гозман (Иваненко) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гозман (Иваненко) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Иваненко Павел Иоаннович

Мать: Цветкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
17.10.1926

Дочь: Примакова Татьяна Всеволодна

Отец ребёнка: Стерлингов Всеволод

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гозман Борис

Отец ребёнка: Гозман Неизвестно

Рождение ребёнка
1943

Сын: Гозман Александр

Отец ребёнка: Гозман Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гозман Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерлингов Всеволод

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1981
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