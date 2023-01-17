Гозман Абрам Лазоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Гозман Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Гозман Александр Абрамович
Мать ребёнка: Гозман Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно