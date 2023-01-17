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Гозман Абрам Лазоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гозман Борис Абрамович

Мать ребёнка: Гозман Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Гозман Александр Абрамович

Мать ребёнка: Гозман Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гозман Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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