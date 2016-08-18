Примакова (Стерлингова) Татьяна Всеволодна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПримакова (Стерлингова) Татьяна Всеволодна

Примакова (Стерлингова) Татьяна Всеволодна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1926

Дата смерти

18.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926

Отец: Стерлингов Всеволод

Мать: Гозман Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
05.03.1950

Сын: Примаков Валентин Вячеславович

Отец ребёнка: Примаков Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
25.08.1951

Дочь: Красовская Марина Вячеславовна

Отец ребёнка: Примаков Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Примаков Вячеслав Николаевич

Смерть
18.08.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close