Примакова (Стерлингова) Татьяна Всеволодна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1926
Дата смерти18.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926
Отец: Стерлингов Всеволод
Рождение ребёнка
05.03.1950
Сын: Примаков Валентин Вячеславович
Отец ребёнка: Примаков Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
25.08.1951
Дочь: Красовская Марина Вячеславовна
Отец ребёнка: Примаков Вячеслав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.2016