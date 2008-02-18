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Примаков Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1923

Дата смерти

18.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1950

Сын: Примаков Валентин Вячеславович

Мать ребёнка: Примакова Татьяна Всеволодна

Рождение ребёнка
25.08.1951

Дочь: Красовская Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: Примакова Татьяна Всеволодна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Примакова Татьяна Всеволодна

Смерть
18.02.2008
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