Примаков Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1923
Дата смерти18.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1950
Сын: Примаков Валентин Вячеславович
Мать ребёнка: Примакова Татьяна Всеволодна
Рождение ребёнка
25.08.1951
Дочь: Красовская Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Примакова Татьяна Всеволодна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2008