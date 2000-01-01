посёлок городского типа Зайцево — Familio

Зайцево

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
873Зайцево (Никитовка), с. каз.при вершине рч. Бахмутке.241545818521812Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Зайцевская волость
227. Зайцева (Никитовка), село бывшее государственное, при речках Бахмутке и Калиновой, дворов 623, жителей 4298, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церков Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Зайцевская волость
1. № по учету земель: 969.Зайцево (Никитовка)бывшие государственные1190345535096964

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5159Зайцевеселище міського типуцентр селищної радиміськрада Горлівська, селищна рада Зайцівська

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