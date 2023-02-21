Кирста (Костенко) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирста (Костенко) Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1905 ст.

Дочь: Яременко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кирста Василий Федорович

Рождение ребёнка
21.01.1907

Сын: Кирста Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кирста Василий Федорович

станция Гришенко Днепропетровская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Акав Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Кирста Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирста Василий Федорович

Смерть
1921
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