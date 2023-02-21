Кирста (Костенко) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1905 ст.
Дочь: Яременко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кирста Василий Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1907
Сын: Кирста Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кирста Василий Федорович
станция Гришенко Днепропетровская область
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Акав Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Кирста Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921