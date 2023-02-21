Кирста Георгий Васильевич
Место рождениястанция Гришенко Днепропетровская область
Дата рождения21.01.1907
Дата смерти18.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1907
Отец: Кирста Василий Федорович
Мать: Кирста Софья Ивановна
станция Гришенко Днепропетровская область
Рождение ребёнка
21.06.1931
Сын: Кирста Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Кирста Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
07.03.1938
Дочь: Дмитрюк Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Кирста Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирста Вера Григорьевна
Смерть
18.12.1981
Симферополь, Симферополь, Республика Крым