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Кирста Георгий Васильевич

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Место рождения

станция Гришенко Днепропетровская область

Дата рождения

21.01.1907

Дата смерти

18.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1907

Отец: Кирста Василий Федорович

Мать: Кирста Софья Ивановна

станция Гришенко Днепропетровская область
Рождение ребёнка
21.06.1931

Сын: Кирста Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Кирста Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
07.03.1938

Дочь: Дмитрюк Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Кирста Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирста Вера Григорьевна

Смерть
18.12.1981
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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