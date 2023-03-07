Кирста (Сребницкая) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1931
Сын: Кирста Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Кирста Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1938
Дочь: Дмитрюк Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Кирста Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997