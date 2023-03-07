Кирста (Сребницкая) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирста (Сребницкая) Вера Григорьевна

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.06.1931

Сын: Кирста Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Кирста Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1938

Дочь: Дмитрюк Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Кирста Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирста Георгий Васильевич

Смерть
1997
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