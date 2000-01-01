Акав (Кирста) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акав (Кирста) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Кирста Василий Федорович

Мать: Кирста Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Акав Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Акав Виктор Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акав Юрий Викторович

Отец ребёнка: Акав Виктор Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акав Виктор Маркович

Смерть
Около 1985
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