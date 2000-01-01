Акав (Кирста) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Кирста Василий Федорович
Мать: Кирста Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Акав Виктор Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акав Юрий Викторович
Отец ребёнка: Акав Виктор Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акав Виктор Маркович
Смерть
Около 1985