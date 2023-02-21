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Акав Анатолий Викторович
Акав Анатолий Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Акав Виктор Маркович
Мать
Акав (Кирста) Лидия Васильевна
Около 1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Акав Виктор Маркович
Мать:
Акав Лидия Васильевна
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