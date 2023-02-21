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Акав Анатолий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Акав Виктор Маркович

Мать: Акав Лидия Васильевна

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