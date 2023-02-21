Акав Виктор Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акав Виктор Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1911 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Акав Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Акав Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акав Юрий Викторович

Мать ребёнка: Акав Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акав Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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