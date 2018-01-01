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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Губернский. (С предместьями: Мандрыковка и Фабричная Слободка: в первом 70 дв., 210 жит. м. п. и 225 ж. п.; а во втором 75 дв., 156 жит. м. п. и 195 ж. п.) Показать все При р. Днепре.1485913176186968233Церквей православных 6 (в том числе одна домовая при Архиерейском доме). Старообрядческий молитвен. дом 1. Еврейских синагог 3. Караимская молитвенная школа 1. Учебных з Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-47043Дніпромістоцентр району, місто обласного підпорядкування, центр області, центр міської радир-н Дніпровськийміська рада Дніпровська