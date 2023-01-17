Рыжова (Власова) Клавдия Абрамовна
Место рождения
Дата рождения15.03.1876 ст.
Дата смерти29.10.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1876 ст.
Отец: Власов Абрам Парфирьевич
Мать: Власова Матрена Ивановна
Незаконнорожденная
Крещение
17.03.1876 ст.
Крестная - крестьянская жена Мария Назаровна Власова.
Рождение ребёнка
22.03.1907
Дочь: Князева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1909
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: Ерегина Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Рыжов Аристарх Михайлович
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.05.1917
Дочь: Текуса Михайловна
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Клавдия (Глаша) Михайловна
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерегина Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Вевея Михайловна
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич
Тевигино
Смерть
29.10.1918 ст.
Причина смерти: Испанская болезнь
Похороны
Неизвестно