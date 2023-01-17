Рыжова (Власова) Клавдия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Власова) Клавдия Абрамовна

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Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.03.1876 ст.

Дата смерти

29.10.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1876 ст.

Отец: Власов Абрам Парфирьевич

Мать: Власова Матрена Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная
Крещение
17.03.1876 ст.
Крестная - крестьянская жена Мария Назаровна Власова.
Рождение ребёнка
22.03.1907

Дочь: Князева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Рыжов Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: Ерегина Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Рыжов Аристарх Михайлович

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1917

Дочь: Текуса Михайловна

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Клавдия (Глаша) Михайловна

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерегина Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Вевея Михайловна

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Дмитриевич

Тевигино
Смерть
29.10.1918 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Испанская болезнь
Похороны
Неизвестно
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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