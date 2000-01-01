(Рыжов) Клавдия (Глаша) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыжов) Клавдия (Глаша) Михайловна

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Место рождения

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Рыжов Михаил Дмитриевич

Мать: Рыжова Клавдия Абрамовна

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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