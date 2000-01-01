(Рыжов) Клавдия (Глаша) Михайловна
Место рожденияВологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Рыжов Михаил Дмитриевич
Мать: Рыжова Клавдия Абрамовна
Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
01.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно