Рыжов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1872
Дата смертиОколо ?.04.1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1872
Рождение ребёнка
22.03.1907
Дочь: Князева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна
Рождение ребёнка
12.03.1909
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: Ерегина Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Рыжов Аристарх Михайлович
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна
Рождение ребёнка
15.05.1917
Дочь: Текуса Михайловна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Клавдия (Глаша) Михайловна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерегина Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Вевея Михайловна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Марфа Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Клавдия Абрамовна
Смерть
Около ?.04.1946