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Рыжов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.10.1872

Дата смерти

Около ?.04.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1872

Отец: Рыжов Дмитрий Михайлович

Мать: Рыжова Елизавета Федоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1907

Дочь: Князева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Рыжов Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: Ерегина Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Рыжов Аристарх Михайлович

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1917

Дочь: Текуса Михайловна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Клавдия (Глаша) Михайловна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерегина Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Вевея Михайловна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Марфа Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Клавдия Абрамовна

Смерть
Около ?.04.1946
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