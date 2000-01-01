Маслова (Рыжов) Вевея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова (Рыжов) Вевея Михайловна

Маслова (Рыжов) Вевея Михайловна

avatar

Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжов Михаил Дмитриевич

Мать: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Маслов Александр Стефанович

Отец ребёнка: Маслов Стефан Никандрович

Аникино
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Маслов Леонид Стефанович

Отец ребёнка: Маслов Стефан Никандрович

Аникино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Стефан Никандрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close