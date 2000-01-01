Маслова (Рыжов) Вевея Михайловна
Место рожденияТевигино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыжов Михаил Дмитриевич
Мать: Рыжова Клавдия Абрамовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Маслов Александр Стефанович
Отец ребёнка: Маслов Стефан Никандрович
Аникино
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Маслов Стефан Никандрович
Аникино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно