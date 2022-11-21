Маслов Стефан Никандрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Маслов Никандр Мокеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Маслов Александр Стефанович
Мать ребёнка: Маслова (Рыжов) Вевея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Маслова (Рыжов) Вевея Михайловна
Бракосочетание
09.02.1918
Свидетели: по жениху д.Аниково Масловы Павел Иванович и Евстихий Никандрович. по невесте: Рыжов Николай Александрович и миньковской волости Рыжов Арсений Дмитриевич.
Смерть
Неизвестно