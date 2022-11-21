Маслов Стефан Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Стефан Никандрович

Маслов Стефан Никандрович

Место рождения

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Маслов Никандр Мокеевич

Мать: ?

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Маслов Александр Стефанович

Мать ребёнка: Маслова (Рыжов) Вевея Михайловна

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Маслов Леонид Стефанович

Мать ребёнка: Маслова (Рыжов) Вевея Михайловна

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.02.1918

Жена: Маслова (Рыжов) Вевея Михайловна

Свидетели: по жениху д.Аниково Масловы Павел Иванович и Евстихий Никандрович. по невесте: Рыжов Николай Александрович и миньковской волости Рыжов Арсений Дмитриевич.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.