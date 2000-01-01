Маслов Никандр Мокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Маслов Стефан Никандрович
Мать ребёнка: ?
Аникино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Аникино
Смерть
Неизвестно