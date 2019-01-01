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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Старокуножской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9888Аниково, д. вл.при рч. Аниковке.10311340116130
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Тотемский уезд
Д. Аниково, Андреево, Починки и Матвеевка1Дмит. Ник. Барыков104826
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1435. Аникова, деревня бывшая владельческая, при речке Апиковке, дворов 50, жителей 212, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
22АниковоАниковское.Троицкийбывшие помещичьи100141210
33АниковоАниковское.Троицкийбывшие помещичьи100½48156185
4—АниковоАниковское.Троицкийбывшие помещичьи100½146349
5—АниковоАниковское.Троицкийбывшие помещичьи100½369
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Аниково16463деревняРусские105259268527
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Аниково (2 торг. зав.) 3816деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 70 км. Летнее: —.Зимнее: 227 км. Летнее: —.113105
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34223Аниководеревня59°23'с.ш.43°45'в.д.O-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444103д Аниководеревня