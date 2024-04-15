Рыжов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Сын: Рыжов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
20.03.1867 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#40
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Дочь: Климова (Рыжова) Афанасья Дмитриевна
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
25.10.1872 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#210
Рождение ребёнка
15.08.1875 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
21.12.1878 ст.
Дочь: (Рыжова) Евгения Дмитриевич
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#62
Рождение ребёнка
27.10.1881 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#172
Смерть
Неизвестно