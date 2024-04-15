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Рыжов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.

Отец: Рыжов Михаил Николаевич

Мать: Рыжова (Возможно Ярыгина) Анисья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна

Юркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Сын: Рыжов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1867 ст.

Сын: Рыжов Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#40
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Дочь: Климова (Рыжова) Афанасья Дмитриевна

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1872 ст.

Сын: Рыжов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#210
Рождение ребёнка
15.08.1875 ст.

Сын: Рыжов Евтихий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна

Юркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1878 ст.

Дочь: (Рыжова) Евгения Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна

Юркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#62
Рождение ребёнка
27.10.1881 ст.

Сын: Рыжов Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Федоровна

Юркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#172
Смерть
Неизвестно

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