Рыжов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.
Сын: Рыжов Николай Александрович
Мать ребёнка: Рыжова Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Сын: Рыжов Стефан Александрович
Мать ребёнка: Рыжова Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: Анна Алекандровна
Мать ребёнка: Рыжова Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.
Сын: Рыжов Василий Александрович
Мать ребёнка: Рыжова Ульяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно