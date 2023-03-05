Рыжов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1840 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Жена

Вычислено 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжов Дмитрий Михайлович

Мать: Рыжова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Сын: Рыжов Николай Александрович

Мать ребёнка: Рыжова Ульяна Никифоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Сын: Рыжов Стефан Александрович

Мать ребёнка: Рыжова Ульяна Никифоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Анна Алекандровна

Мать ребёнка: Рыжова Ульяна Никифоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.

Сын: Рыжов Василий Александрович

Мать ребёнка: Рыжова Ульяна Никифоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Ульяна Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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