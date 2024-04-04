Рыжова Ульяна Никифоровна незаконнорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Ульяна Никифоровна незаконнорожденная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: Анна Ефимовна

в ИВ за 1917 год Ульяне 52 года незаконнорожденная
Бракосочетание
06.02.1887 ст.

Муж: Рыжов Александр Дмитриевич

Запись № 7 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#180 Свидетели: по жениху - д. Юркино - Осип Михайлович и Александр Григорьевич Климовы. по невесте - д. Теляково - Сергей Ефимов, д. Теви... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1888 ст.

Сын: Рыжов Иван Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#201
Рождение ребёнка
28.11.1890 ст.

Сын: Рыжов Николай Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 31 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#63
Рождение ребёнка
01.12.1893 ст.

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 40 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#303
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Сын: Рыжов Стефан Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1900 ст.

Дочь: Анна Алекандровна

Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
крестная: д.Тевигино Варзина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.

Сын: Рыжов Василий Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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