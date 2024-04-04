Рыжова Ульяна Никифоровна незаконнорожденная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1865 ст.
Мать: Анна Ефимовна
в ИВ за 1917 год Ульяне 52 года незаконнорожденная
Бракосочетание
06.02.1887 ст.
Запись № 7 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#180 Свидетели: по жениху - д. Юркино - Осип Михайлович и Александр Григорьевич Климовы. по невесте - д. Теляково - Сергей Ефимов, д. Теви... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1888 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич
Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#201
Рождение ребёнка
28.11.1890 ст.
Сын: Рыжов Николай Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич
Запись № 31 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#63
Рождение ребёнка
01.12.1893 ст.
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич
Запись № 40 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#303
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Сын: Рыжов Стефан Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.12.1900 ст.
Дочь: Анна Алекандровна
Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич
крестная: д.Тевигино Варзина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.
Сын: Рыжов Василий Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно