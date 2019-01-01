деревня Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Юркино

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Новокуножской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9878Юркино, д. вл.при р. Куноже.8696349598

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Юркинская волость
1111ЮркиноЮркинское.Троицкийбывшие государственные8038116116
1212ЮркиноТевигинское.Троицкийбывшие помещичьи85134340

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Юркинская волость
Юркино Бол.167835деревняРусские4098103201
Юркино Мал.167936деревняРусские305663119

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Юркинский сельсовет
Юркино-Большое (1 торг. завед.,Кред. т-во,зернооч. п.,почт.-тел. аг.,библ.,изба-чит.) 3861деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: —.Зимнее: 313 км. Летнее: —.3440
Юркино-Малое 3862деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: —.Зимнее: 313 км. Летнее: —.2030

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
36332Юркинодеревня59°29'с.ш.43°35'в.д.O-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Миньковское сельское поселение
19608444191д Юркинодеревня

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