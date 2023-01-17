Рыжова Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1867
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Михайлович
Юркино
Рождение ребёнка
25.10.1872
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Михайлович
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1875
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Михайлович
Юркино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно