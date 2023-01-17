Рыжова Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Елизавета Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.03.1867

Сын: Рыжов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Михайлович

Юркино
Рождение ребёнка
25.10.1872

Сын: Рыжов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Михайлович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1875

Сын: Рыжов Евтихий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Михайлович

Юркино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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