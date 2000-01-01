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Варзин Федор Кириллович

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Варзин Кирилл Семенович

Мать: Варзина Пелагея Ивановна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Варзин Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Балакина Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Варзин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна

Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варзин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Федосия Ермиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варзин Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна

Тевигино
Смерть
Неизвестно
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