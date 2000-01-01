Варзин Федор Кириллович
Место рожденияТевигино
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Варзин Кирилл Семенович
Мать: Варзина Пелагея Ивановна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Балакина Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна
Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варзина Федосия Ермиловна
Тевигино
Смерть
Неизвестно