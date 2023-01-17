Варзина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович
Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович
Тевигино
Смерть
Неизвестно