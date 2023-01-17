Варзина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Варзин Федор Кириллович

Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович

Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варзин Стефан Кириллович

Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варзин Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Варзин Кирилл Семенович

Тевигино
Смерть
Неизвестно
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