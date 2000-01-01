Варзин Ефим Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзин Ефим Кириллович

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.04.1899

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Жена

Дети

1854 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варзин Кирилл Семенович

Мать: Варзина Пелагея Ивановна

Тевигино
Рождение ребёнка
29.08.1854

Сын: Варзин Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Варзина Матрена Стефановна

Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варзина Матрена Стефановна

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Матрена Стефановна

Смерть
09.04.1899
Тевигино
Причина смерти: от старости в возрасте 77 лет | информация из метрических книг
Похороны
Неизвестно
Юркино
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