Варзин Ефим Кириллович
Место рожденияТевигино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.04.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варзин Кирилл Семенович
Мать: Варзина Пелагея Ивановна
Тевигино
Рождение ребёнка
29.08.1854
Мать ребёнка: Варзина Матрена Стефановна
Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варзина Матрена Стефановна
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1899
Тевигино
Причина смерти: от старости в возрасте 77 лет | информация из метрических книг
Похороны
Неизвестно
Юркино