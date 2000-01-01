Варзина Матрена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина Матрена Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.02.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1854 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1854

Сын: Варзин Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Варзин Ефим Кириллович

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варзин Ефим Кириллович

Тевигино
Смерть
24.02.1914
Тевигино
Причина смерти: от старости | инфор. из метрической книги умерла в возрасте 90 лет
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