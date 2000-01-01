Варзина Матрена Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.02.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1854
Отец ребёнка: Варзин Ефим Кириллович
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варзин Ефим Кириллович
Тевигино
Смерть
24.02.1914
Тевигино
Причина смерти: от старости | инфор. из метрической книги умерла в возрасте 90 лет