Варзин Кирилл Семенович
Место рожденияТевигино
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Варзин Семен Екимович
Мать: Васса Фокина
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна
Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варзина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно