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Варзин Кирилл Семенович

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Варзин Семен Екимович

Мать: Васса Фокина

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Варзин Федор Кириллович

Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна

Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варзин Стефан Кириллович

Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варзин Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Варзина Пелагея Ивановна

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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