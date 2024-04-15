Варзина Федосия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Балакина (Варзина) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.
Дочь: (Варзина) Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
данные из метрической книги
Смерть
Неизвестно