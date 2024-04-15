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Варзина Федосия Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Федор Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Балакина (Варзина) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Варзин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Варзин Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Варзин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Варзин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.

Дочь: (Варзина) Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные из метрической книги
Смерть
Неизвестно

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