Варзин Игнатий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарзин Игнатий Федорович

Варзин Игнатий Федорович

avatar

Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варзин Федор Кириллович

Мать: Варзина Федосия Ермиловна

Тевигино
Рождение ребёнка
07.11.1857 ст.

Дочь: Матрена Игнатьевна

Мать ребёнка: Варзина Васса Диомидовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные из метрической книги
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Васса Диомидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерегина Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Варзина Васса Диомидовна

Тевигино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close