Варзин Игнатий Федорович
Место рожденияТевигино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варзин Федор Кириллович
Тевигино
Рождение ребёнка
07.11.1857 ст.
Дочь: Матрена Игнатьевна
Мать ребёнка: Варзина Васса Диомидовна
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные из метрической книги
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варзина Васса Диомидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерегина Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Варзина Васса Диомидовна
Тевигино
Смерть
Неизвестно