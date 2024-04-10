Варзина (Секушина) Васса Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина (Секушина) Васса Диомидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Секушин Диомидий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
07.11.1857 ст.

Дочь: (Варзина) Матрена Игнатьевна

Отец ребёнка: Варзин Игнатий Федорович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные из метрической книги
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Ерегина (Варзина) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Варзин Игнатий Федорович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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