Варзина (Секушина) Васса Диомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Секушин Диомидий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1857 ст.
Дочь: (Варзина) Матрена Игнатьевна
Отец ребёнка: Варзин Игнатий Федорович
данные из метрической книги
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Ерегина (Варзина) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Варзин Игнатий Федорович
Смерть
Неизвестно