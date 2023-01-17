Ерегина (Рыжов) Ульяна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыжов Михаил Дмитриевич
Мать: Рыжова Клавдия Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Ерегин Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Ерегин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Харина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Ерегин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1930