Ерегина (Рыжов) Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Рыжов) Ульяна Михайловна

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Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжов Михаил Дмитриевич

Мать: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Ерегин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Ерегин Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Ерегин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Харина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Ерегин Фауст Михайлович

Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Ерегин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Ерегин Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Михаил Семенович

Смерть
Около 1930
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