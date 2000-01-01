Ерегин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Ерегин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Ерегина Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерегин Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Ерегина Зинаида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно