Ерегин Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Ерегин Михаил Семенович

Мать: Ерегина Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Ерегина Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерегин Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Ерегина Зинаида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Зинаида Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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