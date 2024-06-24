Ерегина (Ерегина) Зинаида Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерегин Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно