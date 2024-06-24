Ерегина (Ерегина) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Ерегина) Зинаида Григорьевна

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1930

Пол

Женский

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

Около 1906 г.р.

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Ерегин Григорий Николаевич

Мать: Ерегина Марфа Андриановна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерегин Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

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