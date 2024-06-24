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Ерегина Марфа Андриановна

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906 ст.

Отец: Андриан

Мать: Александра

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Ерегин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Ерегина) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Ерегина (Ерегина) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.02.1935

Сын: Ерегин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1939

Дочь: Литвинова (Ерегина) Анфиса Григорьевна

Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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