Ерегина Марфа Андриановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906 ст.
Отец: Андриан
Мать: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1926
Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: (Ерегина) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Ерегина (Ерегина) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
07.02.1935
Сын: Ерегин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1939
Дочь: Литвинова (Ерегина) Анфиса Григорьевна
Отец ребёнка: Ерегин Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно