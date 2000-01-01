Ерегин Герасим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: Ерегин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
31.10.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерегин Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно