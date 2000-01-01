Ерегин Герасим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегин Герасим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

Около 1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Ерегин Михаил Семенович

Мать: Ерегина Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегин Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегин Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегин Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегин Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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