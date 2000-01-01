Ерегин (Власова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегин (Власова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Герасим Михайлович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Герасим Михайлович

Рождение ребёнка
31.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Герасим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Герасим Михайлович

Смерть
Неизвестно
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