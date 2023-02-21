Харина (Ерегина) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина (Ерегина) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Ерегин Михаил Семенович

Мать: Ерегина Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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