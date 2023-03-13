село Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Миньково

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению доверенных крестьян Тотемского уезда Миньковской вол. д. Миньково о захвате принадлежащей крестьянам надельной земли крестьянином Потылициным. 1891–1892 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Вотчинской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9803Миньково, д. каз.при руч. безымянном.5760185668Училище. Волостное правление. Сельское управление.
9851Вотчинский-Воскресенский, пог.при руч. безымянном.56616911Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Миньковская волость
1308. Минькова, деревня бывшая государственная, при речке Семже, дворов 31, жителей 201, земская почтовая станция, 2 лавки. В ½ версты — волостное правление (уездный горо Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Миньковская волость
деревня Минькова15626868458158843424380872212

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Миньковская волость
3434Миньково селоМиньковское.Иоанно-Предтеченскийбывшие государственные5742132146

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Миньковский сельсовет
Вотчинский-Воскресенский (1 торг. завед.) 3768погостЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 291 км. Летнее: —.23
Миньково (сс.,кх.,мед.-ф. п.,вет. п.,шк. I ст.,шк. крест. мол.,изб.-чит.,милиц. уч. Кред. т-во,Агропункт,2 торг. зав.,почт.-тел. отд.) 3776селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 290 км. Летнее: —.5977

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
35069Миньковосело59°42'с.ш.43°29'в.д.O-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Миньковское сельское поселение
19608444101с Миньковосело

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