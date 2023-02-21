Ерегина (Рыжов) Дарья Михайловна
Место рожденияТевигино
Дата рождения16.03.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1912
Отец: Рыжов Михаил Дмитриевич
Мать: Рыжова Клавдия Абрамовна
Тевигино
Рождение ребёнка
04.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерегин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерегин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно