Ерегина (Рыжов) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Рыжов) Дарья Михайловна

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

16.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1912

Отец: Рыжов Михаил Дмитриевич

Мать: Рыжова Клавдия Абрамовна

Тевигино
Рождение ребёнка
04.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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