Власов Абрам Парфирьевич
Место рожденияЮркино
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Власов Парфирий Стефанович
Мать: ?
Юркино
Рождение ребёнка
04.02.1871
Мать ребёнка: Власова Матрена Ивановна
Юркино
Рождение ребёнка
15.03.1876 ст.
Дочь: Рыжова Клавдия Абрамовна
Мать ребёнка: Власова Матрена Ивановна
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Абрамовна
Мать ребёнка: Власова Матрена Ивановна
Юркино
Смерть
Неизвестно