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Власов Абрам Парфирьевич

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Место рождения

Юркино

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Власов Парфирий Стефанович

Мать: ?

Юркино
Рождение ребёнка
04.02.1871

Сын: Власов Федор Абрамович

Мать ребёнка: Власова Матрена Ивановна

Юркино
Рождение ребёнка
15.03.1876 ст.

Дочь: Рыжова Клавдия Абрамовна

Мать ребёнка: Власова Матрена Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Абрамовна

Мать ребёнка: Власова Матрена Ивановна

Юркино
Смерть
Неизвестно
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