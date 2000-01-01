Власов Парфирий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Парфирий Стефанович

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Место рождения

Юркино

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

03.06.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Власов Стефан

Мать: Анисия Дмитриевна

Юркино
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Власов Данил Парфирьевич

Мать ребёнка: ?

Юркино
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Власов Абрам Парфирьевич

Мать ребёнка: ?

Юркино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
03.06.1854
Юркино
Причина смерти: от чахотки | погребение 06.06.1854
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