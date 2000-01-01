Власов Парфирий Стефанович
Место рожденияЮркино
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти03.06.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Власов Стефан
Мать: Анисия Дмитриевна
Юркино
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: ?
Юркино
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: ?
Юркино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
03.06.1854
Юркино
Причина смерти: от чахотки | погребение 06.06.1854