Власов Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Юркино
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Власов Парфирий Стефанович
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Юркино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно