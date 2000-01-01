Власов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Стефан

Власов Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Власов Трофим Стефанович

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Юркино
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Власов Парфирий Стефанович

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Юркино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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