Анисия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Власов Стефан
Юркино
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Власов Парфирий Стефанович
Отец ребёнка: Власов Стефан
Юркино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Стефан
Смерть
Неизвестно