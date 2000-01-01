Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Власов Трофим Стефанович

Отец ребёнка: Власов Стефан

Юркино
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Власов Парфирий Стефанович

Отец ребёнка: Власов Стефан

Юркино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Стефан

Смерть
Неизвестно
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