Власова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1869 ст.
данные с метрической книги у жениха 1 брак (21 год) у невесты 1 брак (16 лет) - с Теляково Свидетели: по жениху: д. Юркино Данил Порфирьевич Власов Данил Михайлович Рыжов по невесте: д.Теляково Ми... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1871 ст.
Отец ребёнка: Власов Абрам Парфирьевич
Рождение ребёнка
15.03.1876 ст.
Дочь: Рыжова Клавдия Абрамовна
Отец ребёнка: Власов Абрам Парфирьевич
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Отец ребёнка: Власов Абрам Парфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Абрамовна
Отец ребёнка: Власов Абрам Парфирьевич
Юркино
Смерть
Неизвестно