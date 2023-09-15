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Власова Матрена Ивановна

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.11.1869 ст.

Муж: Власов Абрам Парфирьевич

данные с метрической книги у жениха 1 брак (21 год) у невесты 1 брак (16 лет) - с Теляково Свидетели: по жениху: д. Юркино Данил Порфирьевич Власов Данил Михайлович Рыжов по невесте: д.Теляково Ми... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1871 ст.

Сын: Власов Федор Абрамович

Отец ребёнка: Власов Абрам Парфирьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1876 ст.

Дочь: Рыжова Клавдия Абрамовна

Отец ребёнка: Власов Абрам Парфирьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Сын: Власов Никита Абрамович

Отец ребёнка: Власов Абрам Парфирьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Абрамовна

Отец ребёнка: Власов Абрам Парфирьевич

Юркино
Смерть
Неизвестно
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